Уфа, 29 сентября, 2021, 08:58 — ИА Регнум. Памятник первому башкирскому парламентарию, государственному деятелю Канзафар-бию открыли в Башкирии. Об этом 28 сентября сообщает пресс-служба международного союза общественных объединений «Всемирный курултай (конгресс) башкир».

Герб Башкирии

Сообщается, что бюст Канзафар-бию был установлен в Чишминском районе. Инициатором данного мероприятия выступила региональная общественная организация «Роды Мин». Открытие прошло при поддержке Всемирного курултая башкир и администрации Чишминского района.

Отмечается, что на церемонию открытия памятника прибыл автор работы скульптор, доктор юридических наук Рафаил Зинуров. Его работы, посвященные выдающимся башкирским деятелям, расположены в семи районах республики.

«Башкиры в сложной политической обстановке приняли единственное верное решение о добровольном вхождении в состав России. Сегодня можем назвать Башкортостан родоначальником российского федерализма. В мире много федеративных государств, но ни в одном из них нет такого примера. Присоединение Башкортостана произошло вследствие добровольного волеизъявления. При подписании соглашения учитывались пожелания башкирских племен. От имени племен выступали их предводители, самые почитаемые люди. Их мы считаем лидерами башкирского народа. Минцы направили 4-х послов во главе с Канзафар-бием. Сохранение за башкирами вотчинного права — огромное достижение своего времени. Это некий прообраз башкирской автономии», — приводит пресс-служба слова Зинурова. Отмечается, что Канзафар-бий сыграл важную роль в становлении и развитии башкирского народа в составе Русского государства.