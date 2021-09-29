Южно-Сахалинск, 29 сентября, 2021, 08:52 — ИА Регнум. Для материального стимулирования инспекторов рыбоохраны из федерального бюджета выделено 450 млн рублей, об этом на заседании Совета безопасности РФ, которое состоялось в Южно-Сахалинске 29 сентября, заявил Николай Патрушев, сообщило ИА «Сах.ком».

Иван Шилов ИА REGNUM Лосось

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Секретарь Совбеза сказал, что подобное стимулирование будет продолжено.

Для декриминализации рыбодобывающей и перерабатывающей отраслей на Дальнем Востоке во время путины были проведены межведомственные и оперативно-профилактические мероприятия: «Путина», «Весенний нерест», «Тихоокеанский лосось» и «Заслон».

Как сообщало ИА REGNUM, рыбаки Приморья вышли на промышленный лов сельди в Охотском море — суточный вылов составляет 250 тонн.