Ханты-Мансийск, 29 сентября, 2021, 08:50 — ИА Регнум. В Югре за сутки выявлено 178 новых случаев заражения коронавирусом. Значительная часть из них зафиксирована в Ханты-Мансийске (42 случая), сообщает 29 сентября региональный оперативный штаб.

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Днём ранее суточный прирост заражений коронавирусом в регионе составлял 176 случаев.

По данным оперштаба, с начала пандемии на 29 сентября в Югре зарегистрировано 75 007 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Выздоровели 71 446 человек, 1098 пациентов с COVID-19 скончались (на два человека больше, чем днём ранее).