Нью-Йорк, США, 29 сентября, 2021, 08:49 — ИА Регнум. Телеканал The CW подтвердил даты выхода финальных эпизодов текущих сезонов сериалов «Старгёрл», «Ривердэйл» и «Супергёрл». Об этом 29 сентября сообщает портал Comicbook.

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Последнюю серию второго сезона «Старгёрл» The CW покажет 2 ноября 2021 года, финальный эпизод пятого сезона «Ривердэйла» зрители увидят 6 октября. Что касается «Супергёрл», то 9 ноября 2021-го в эфир The CW выйдет последняя серия шестого сезона шоу, которая также станет окончанием сериала.

Напомним, премьера первого сезона сериала «Супергёрл», главную роль в котором исполняет Мелисса Бенойст, состоялась 26 октября 2015 года на канале CBS, впоследствии шоу «переехало» на The CW. О решении закрыть сериал после шестого сезона руководство телеканала объявило в январе 2020 года.