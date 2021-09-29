Мадрид, 29 сентября, 2021, 08:49 — ИА Регнум. Вратарь «Шерифа» Георгиос Атанасиадис совершил 11 спасений в матче с Лиги чемпионов с «Реалом». Об этом 29 сентября сообщает MisterChip в Twitter.

Цитата из м/ф «Футбольные звёзды». Реж. Борис Дёжкин. 1974. СССР Футбол

Отмечается, что Атанасиадис установил один из рекордов турнира, совершив 11 спасений. За историю Лиги чемпионов это больше не удавалось никому.

Атанасиадис превзошёл достижение двух голкиперов — Игоря Акинфеева (ЦСКА) и Диды («Милан»), которые совершали по восемь спасений за матч.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Шериф» одержал победу над «Реалом» в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов со счётом 2:1.