Оренбург, 29 сентября, 2021, 08:49 — ИА Регнум. В Оренбургской области за восемь месяцев 2021 года более 4 тысяч человек пострадали из-за агрессивных животных. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Управлении Роспотребнадзора, показатель не превышает среднемноголетних уровней.

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В январе — августе 2021 года зарегистрировано 4037 случаев укусов и ослюнения животными, за аналогичный период прошлого года — 3968. Ежегодно в регионе за медпомощью обращается от 4 до 6 тысяч человек, из которых каждый четвертый — это ребенок.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в середине сентября в Бугуруслане произошёл несчастный случай. Бездомная собака напала на двухлетнего ребенка, играющего на детской площадке.