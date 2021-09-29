Джакарта, 29 сентября 2021, 08:49 — REGNUM Министерство морских дел и рыболовства Индонезии арестовало рыболовное судно, которое вело незаконный рыболовный промысел под флагом Малайзии в Малаккском проливе, сообщает CNN Indonesia.
Весь экипаж и капитан судна, в общей сложности четыре человека, были гражданами Индонезии.
Часто на иностранных рыболовных судах работают индонезийские моряки. В 2020 году были задержаны целых 8 судов с 29 индонезийскими членами экипажа, а в 2021 году в водах Малаккского пролива арестовали 9 судов с 32 индонезийскими гражданами.
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