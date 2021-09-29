Благовещенск, 29 сентября, 2021, 09:01 — ИА Регнум. Сотрудница отделения «Почты России» в Амурской области два года похищала деньги из кассы. В отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье 160 УК РФ (Растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, в особо крупном размере), сообщили корреспонденту ИА REGNUM 29 сентября в пресс-службе УМВД региона.

Pochta.ru Почта России

Читайте также: Экс-начальницу тюменского отделения почты обвиняют в хищении 1,3 млн рублей

Инцидент произошёл в Тындинском районе. Общая сумма похищенных средств превысила миллион рублей. Свою вину женщина признала.

«Нам очень жаль, что в нашей команде оказался такой недобросовестный сотрудник. Это абсолютно недопустимо. Инцидент никак не отразился на обслуживании клиентов. Все обязательства выполнены в срок и в полном объёме. Руководством Тындинского почтамта приняты меры по предотвращению подобных ситуаций», — прокомментировали ИА AmurINFO ситуацию в «Почте России».

Как сообщало ИА REGNUM, в Тюменской области перед судом предстанет бывшая начальница отделения почтовой связи за присвоение 1,3 млн рублей «Почты России». Похищенными деньгами женщина гасила долги по кредитам.