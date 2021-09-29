Хабаровск, , 08:57 — REGNUM В Хабаровском крае после выборов губернатора, которые состоялись 17−19 сентября, сформирован состав нового правительства.

Здание правительства Хабаровского края Khabkrai.ru

Следите за развитием событий в трансляции: «В России подводят итоги трёхдневных выборов — все новости»

Читайте также: Дегтярев предложил кандидатуру уполномоченного по правам человека в регионе

«Перед назначением Законодательная дума Хабаровского края согласовала назначение двух моих первых заместителей и изменения в Устав края. Председательство в правительстве Хабаровского края оставляю за собой», — написал в своем телеграм-канале 29 сентября губернатор Михаил Дегтярев.

Александр Никитин назначен первым вице-губернатором, главой аппарата губернатора и правительства Хабаровского края.

Мария Авилова стала первым заместителем председателя правительства края.

Отмечается, что количество заместителей губернатора сократилось с 9 до 8 единиц.

Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярёв предложил назначить уполномоченным по правам человека в регионе Игоря Чесницкого.