Тюмень, 29 сентября, 2021, 08:44 — ИА Регнум. В Тюменской области индекс промышленного производства вырос на 8,5% за январь-август 2021 года по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Промышленные роботы

Промышленный рост в регионе обеспечен развитием обрабатывающих производств — 117,1%.

Также рост отмечен в производстве химических веществ и химических продуктов — 149%, лекарств и медицинских изделий — 177,8%.