Российский корабельный боевой модуль «Нарвал» успешно прошёл испытания
Москва, 29 сентября, 2021, 08:41 — ИА Регнум. Российский корабельный дистанционно управляемый боевой модуль «Нарвал» успешно прошёл испытания, сообщил генеральный директор предприятия-разработчика НПО «Электромашина» (входит в Ростех) Игорь Афанасьев.
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Корабельные артиллерийские установки
«Модуль «Нарвал» прошёл испытания, показал всё, что необходимо. Надо сказать, что он испытывал конкуренцию со стороны других производителей», — цитирует его ТАСС.
Он добавил, что боевой модуль превзошёл конкурентов: «стреляет лучше и стоит дешевле».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Афанасьев заявил, что в России разработали первую систему охраны периметра «Прометей», в которую входят дистанционно-управляемые боевые модули с крупнокалиберным пулеметом.
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