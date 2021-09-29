Москва, 29 сентября, 2021, 08:41 — ИА Регнум. Сотрудники лесопожарных служб совместно с привлечёнными лицами за последние сутки ликвидировали на территории России 21 лесной пожар на общей площади 389 га. Об этом 29 сентября сообщает ФБУ «Авиалесохрана».

Yarregion.ru Лесной пожар

"По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 28.09.2021 г. в России лесопожарные силы и привлеченные лица ликвидировали 21 лесной пожар на площади, пройденной огнем, 389 га», — говорится в сообщении.

При этом уточняется, что пожары были ликвидированы на территории Курганской, Свердловской, Тюменской и Челябинской областей, а также в Алтайском, Камчатском и Хабаровском краях.

Также сообщается, что в настоящее время в России насчитывается 14 лесных пожаров на общей площади 934 га, на которых ведутся работы по их активному тушению.

Кроме этого, указывается, что к тушению лесных пожаров привлечено 462 человека, 167 единиц техники и три воздушных судов. На авиационном мониторинге задействовано восемь воздушных судов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что «пушку», предназначенную для борьбы с природными пожарами, запатентовал «Московский институт теплотехники», являющийся разработчиком и производителем межконтинентальных баллистических ракет «Тополь-М» и баллистических ракет подводных лодок «Булава».