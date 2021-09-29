Москва, , 08:41 — REGNUM Удаление немецкоязычных проектов медиахолдинга RT администрацией видеохостинга YouTube — это акт беспрецедентной информационной агрессии, поддержанный руководством ФРГ. Такие действия требуют ответных мер со стороны России, говорится заявлении, опубликованном на сайте МИД РФ.

МИД России Дарья Антонова © ИА REGNUM

В ведомстве отметили, что аккаунты «RT DE» и «Der Fehlende Part», немецкоязычная аудитория которых составляет 700 тыс. человек, были удалены без права на восстановление под предлогом нарушений «внутренних правил сообщества». Однако речь идёт об очевидном проявлении цензуры и подавления свободы выражения мнений.

В МИД подчеркнули, что видеохостинг заблокировал каналы «при гласной и негласной поддержке германских властей и местных СМИ», которые годами практически в открытую травили корреспондентов российских вещателей. В этом просматривается план «Инфобарбаросса».

«Цель агрессии в отношении проектов российского медиахолдинга очевидна — заглушить не укладывающиеся в комфортный для немецкого официоза медийный фон источники информации», — говорится в заявлении.

Произошедшее полностью вписывается в логику информационной войны, развязанной против России. Потому уместны и необходимы ответные симметричные меры против немецких СМИ, отметили в МИД. С соответствующим предложением министерство обратится к российским компетентным ведомствам.

Как сообщало ИА REGNUM, в YouTube немецкие каналы RT заблокировали за распространение якобы «ложной информации на медицинскую тему в свете распространения COVID-19». Роскомнадзор направил компании Google требование устранить ограничения"в максимально короткие сроки».

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