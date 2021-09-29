Сеул, 29 сентября, 2021, 08:41 — ИА Регнум. Столица Южной Кореи заняла 42-е местов рейтинге лучших городов мира (The World’s 100 Best Cities). Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на результаты исследования международной консалтинговой компании Resonance.

Сеул

В топ-4 лучших городов мира вошли: Лондон (Великобритания), Париж (Франция), Нью-Йорк (США) и Москва.

За ними следуют Дубаи (ОАЭ), Токио (Япония) и Сингапур (Сингапур).

По словам вице-мэра Москвы Натальи Сергуниной, специалисты Resonance оценивали не только показатели в сфере экономики и культуры, а также то, насколько сбалансированно развит тот или иной город.

Отметим, что компания Resonance публикует рейтинг «Сто лучших городов мира» с 2016 года. Оценка проводится в соответствии с шестью показателями: «Место», «Продукт», «Люди», «Экономическое процветание», «Досуг» и «Продвижение».