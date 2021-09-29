Изобильный, Ставропольский край, 29 сентября, 2021, 08:40 — ИА Регнум. В Ставропольском крае продолжается проверка по факту взрыва в одном из многоэтажных домов города Изобильный. Власти муниципалитета в связи с происшествием ввели режим локального ЧС, сообщили в администрации города. По словам главы горокруга Владимира Козлова, эвакуированные жильцы смогут вернуться в свои квартиры только после заключения специалистов о безопасности здания.

ИринаШел Взрыв газа

Напомним, взрыв газа в одной из квартир дома по улице Ленина в городе Изобильный произошел 27 сентября. В результате взрыва получил травмы один человек, ему оказывается помощь в больнице. Эвакуированы 32 жильца в общей сложности из 15 квартир, которые получили разрушения в результате инцидента. Как сообщили власти города, им было предложено место для временного проживания в гостинице, но они разместились у родственников.

Ситуация находится под контролем губернатора Ставрополья Владимира Владимирова. Он сообщил, что предварительно установлено, что несущие конструкции дома не повреждены, администрация произведет ремонт за счет резервного краевого фонда.

«Подъезд по-прежнему под охраной. В связи с происшествием введен локальный режим ЧС. Создана специальная комиссия для определения ущерба. Сегодня она приступает к работе. Также эксперты дадут заключение о состоянии дома, его пригодности для дальнейшей эксплуатации.

Предварительно, несущие конструкции здания не повреждены. ⠀ Администрация уже приступила к закупке строительных материалов для ремонта квартир. Средства для этого будут выделены из краевого резервного фонда. Вопрос о помощи гражданам, у которых пострадало имущество, — на контроле»,— написал губернатор на своей странице в Instagram.

Читайте также: На Ставрополье при взрыве газа пострадал человек