Нью-Йорк, США, 29 сентября, 2021, 08:38 — ИА Регнум. Орган, координирующий перемещение цифровых данных, предложили создать в системе Организации объединённых наций (ООН). Об этом говорится в докладе Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД), опубликованном 29 сентября в Женеве.

Цифровая экономика

Эксперты указали, что пандемия наглядно продемонстрировала миру важность оперативного обмена актуальной информацией в глобальном масштабе. Предполагается, что новый координирующий орган сосредоточит внимание на оценке и развитии глобального цифрового управления, при этом у него будут для этого нужные навыки. В докладе отмечается, что мир нуждается в глобально новом подходе к этой сфере, чтобы цифровые данные могли «перетекать через границы настолько свободно, насколько это возможно».

В ЮНКТАД считают, что лишь при наличии глобальных рамок управления цифровыми данными мир сможет использовать в полной мере все блага цифровой экономики. Уточняется, что лидерами в данной сфере являются США и Китай, на их долю приходится 94% объема финансирования стартапов в области искусственного интеллекта и 50% всех центров обработки и анализа информации в мире.

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