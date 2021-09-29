Москва, 29 сентября, 2021, 08:38 — ИА Регнум. Температура воздуха в Москве вернётся в климатическое русло, сообщает 29 сентября центр погоды «Фобос».

Дарья Антонова ИА REGNUM Осень в Москве

"Сегодня метеоусловия в столичном регионе будут определяться юго-восточной периферией скандинавского антициклона, благодаря чему день обещает быть относительно погожий и солнечный, а температурный фон вернётся в свое климатическое русло», — говорится в прогнозе.

В столице ожидается переменная облачность без осадков. Воздух прогреется до 13 градусов выше нуля, в Подмосковье — до 14 градусов. Скорость ветра не превысит шести метров в секунду.