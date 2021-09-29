Мадрид, 29 сентября, 2021, 08:37 — ИА Регнум. Тираспольский «Шериф» одержал победу над мадридским «Реалом» в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча прошла в Мадриде и завершилась со счётом 2:1.

Цитата из м/ф «Футбольные звёзды». Реж. Борис Дёжкин. 1974. СССР Футбол

На 25-й минуте полузащитник «Шерифа» Джасурбек Яхшибоев открыл счёт, пробив головой. На 65-й минуте форвард «Реала» Карим Бензема реализовал пенальти.

«Шериф» вырвал победу на 89-й минуте. Хавбек команды Себастьян Тиль мощно пробил с линии штрафной площади в дальнюю «девятку».

На сегодняшний день «Шериф» занимает первое место в группе D, на счету команды шесть очков. «Реал» идёт на втором месте с тремя очками.