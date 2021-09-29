Оренбург, 29 сентября, 2021, 08:37 — ИА Регнум. В Оренбургской области будут судить безработного Виктора Б., который, как полагает следствие, является соучастником резонансного преступления — убийства бизнесмена и его семилетнего сына в 2018 году. Расследование уголовного дела завершено, сообщает Следственный комитет России.

Wisegeek.org Суд

Мужчине инкриминируют серию убийств, поджогов и угон автомобиля. По версии следователей, в 2015—2018 годах в составе организованной группы Виктор Б. совершил несколько тяжких и особо тяжких преступлений на территории Оренбуржья.

Фигурант заключил досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием, в результате чего дело было выделено в отдельное производство. Материалы направлены в суд для рассмотрения по существу.

Как уже сообщало ИА REGNUM, убийство предпринимателя и его сына-первоклассника в январе 2018 года потрясло Оренбург. Тела были обнаружены в салоне автомобиля с множественными ножевыми ранениями.