Москва, 29 сентября, 2021, 08:37 — ИА Регнум. В Москве впервые с 1 по 6 октября состоится финал Международного студенческого чемпионата по программированию ICPC (International Collegiate Programming Contest), сообщается на портале мэра столицы.

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В чемпионате примут участие более 100 команд. В них вошли свыше 350 программистов из 42 стран. Россию представят 15 команд, в том числе пять — из вузов Москвы (МГУ, МИФИ и др.). Участникам предстоит решить задачи на одном из языков программирования.

Часть соревнований пройдет в Центральном выставочном зале «Манеж», а часть — в парке «Зарядье». В 2020 году из-за пандемии финал не проводили, а в 2019-м он прошел в Порту (Португалия). Тогда в нем участвовали 10 российских команд.

ИА REGNUM ранее сообщало, в декабре 2019 года десять команд из России вышли в финал чемпионата мира по программированию ICPC.

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