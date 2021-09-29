Сиэтл, США, 29 сентября, 2021, 08:37 — ИА Регнум. Американская компания Amazon 28 сентября представила своего первого робота для дома под названием Astro. Об этом говорится в опубликованном на сайте компании заявлении вице-президента Amazon по управлению продуктами Чарли Тричлера.

(сс) DrSJS Робот

По словам Тричлера, он провёл много времени в команде, которая «изобретает будущее» — моделирует, как роботы могут по-новому помочь клиентам в домашних условиях.

Чарли Тричлер «Сегодня мы рады представить то, над чем работали, — нашего первого робота для дома. Мы назвали его Astro».

Astro сможет самостоятельно передвигаться по дому, контролируя безопасность жилища и предоставляя возможность дистанционно контролировать состояние бытовых приборов или работу различных датчиков. Помимо функции видеонаблюдения, робот самостоятельно может отправлять отсутствующему хозяину оповещения о появлении в помещении незнакомых людей. Также его программное обеспечение поможет в уходе за пожилыми родственниками и близкими и предоставлению доступа к различным сервисам «умного дома».

Отмечается, что создатели Astro, вдохновлённые различными фильмами, ток-шоу и играми, творчески подошли к внешнему виду робота и алгоритмам его поведения. В частности, у Astro есть «выразительные» цифровые глаза на вращающемся экране. Для общения он также использует движения и выразительные интонации голоса.

«Во время тестирования мы были поражены количеством людей, которые сказали, что личность Astro заставляет чувствовать его частью семьи, и что они будут скучать по устройству в своём доме после того, как оно исчезнет. Такое соединение редко встречается с бытовой электроникой, но мы надеемся, что оно станет обычным явлением для Astro и других будущих роботов в доме». Чарли Тричлер

На старте продаж, которые начнутся до конца 2021 года, стоимость устройства составит около $1 тыс. Позднее цену планируется увеличить до $1,5 тыс.

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