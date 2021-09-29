Вашингтон, 29 сентября, 2021, 08:37 — ИА Регнум. Новый электрический пикап Rivian R1T будет оснащаться четырьмя электромоторами с общей отдачей 835 л. с. Об этом сообщает портал MotorTrend.

MotorTrend Rivian R1T

В качестве трансмиссии электропикап получил восьмискоростную автоматическую коробку передач. С места до «сотни» модель разгоняется за 3,1 с. Максимальная скорость составляет 250 км/ч.

С полностью заряженными аккумуляторами пикап может проехать 640 км. Дорожный просвет модели составляет 360 мм. Таким образом, Rivian R1T может эксплуатироваться в условиях бездорожья.

Под капотом новинки расположено багажное отделение на 330 л. В салоне установлен большой дисплей мультимедиа.

Стоимость модели на американском авторынке составляет от 67,5 тыс. долларов (4,9 млн рублей).

Ранее калифорнийский стартап Alpha Motor Corporation представил электрический пикап Wolf.

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