Тбилиси, , 08:36 — REGNUM Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили 29 сентября посетит Баку с однодневным, где встретится с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Об этом глава грузинского правительства сообщил на телеканале «Имеди».

Ираклий Гарибашвили © ЕРА:JULIEN WARNAND

Он отметил, что постарается содействовать урегулированию азербайджано-армянских отношений.

«У меня будет встреча с президентом Алиевым, которого я очень уважаю. У нас очень хорошие отношения. Что самое главное, мы доверяем друг другу. Когда есть доверие между странами и лидерами, я думаю, что все вопросы будут решены должным образом», — сказал Гарибашвили.

Он добавил, что также поддерживает хорошие отношения с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. С ним глава грузинского правительства также планирует встретится в Ереване в ближайшее время.

Стоит отметить, ранее Алиев заявил, что готов провести встречу с Пашиняном для нормализации отношений между странами. Он отметил, что обычно такие встречи организует Минская группа ОБСЕ.

Читайте ранее в этом сюжете: Баку последовательно препятствовал работе Минской группы — МИД Армении