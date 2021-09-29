Иркутск, 29 сентября, 2021, 08:36 — ИА Регнум. По данным оперативного штаба на 29 сентября 2021 года, число умерших пациентов в Приангарье достигло 4923 человека, причём 12 из них добавили в сводку за минувшие сутки.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 составляет уже 109 059 человек (+377 за сутки). Госпитализированы 2259 (+57 за сутки).

Выздоровели 98 414 пациента (+392 за сутки). Ещё 441 пациент погиб от болезней, не связанных с COVID-19 (+1 за сутки).

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