Буэнос-Айрес, 29 сентября, 2021, 08:35 — ИА Регнум. За истекшие сутки в Аргентине было выявлено свыше 1,8 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 29 сентября сообщает минздрав страны.

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По информации ведомства, за последние 24 часа в стране выявили 1825 заразившихся SARS-CoV-2 и в результате этого их общее число стало составлять 5 253 765.

Также сообщается, что за этот же период в Аргентине от COVID-19 скончались 84 пациента и потому суммарное количество летальных исходов достигло 115 038.

При этом уточняется, что на данный момент в стране 51 448 854 человека прошли вакцинацию от нового заболевания, из которых 21 878 609 получили обе дозы вакцины.

Отметим, днем ранее в Аргентине за сутки было выявлено 1538 новых заразившихся коронавирусной инфекцией.