Вашингтон, 29 сентября, 2021, 08:32 — ИА Регнум. Геймеры обнаружили странности в игровом дизайне массовой ролевой онлайн-игры New World. Об этом 29 сентября сообщает журнал PC Gamer.

Скриншот с YouTube New World

Автор статьи обратил внимание, что персонаж игрока не умеет плавать, что кажется достаточно странным, поскольку, во-первых, в начале игры он переживает кораблекрушение, а во-вторых, на карте New World очень много рек и иных водоёмов.

При этом герой может ходить по дну и, как выяснилось, вполне может утонуть, поскольку в этом случае на экране появляется значок, сигнализирующий о нехватке воздуха. Журналист пришёл к выводу, что в игре присутствует «призрак» механики плавания, судя по всему, авторы New World хотели добавить её в игру, но в какой-то момент отказались от этой идеи.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что геймеры обнаружили в New World цензуру, связанную с именами персонажей. Выяснилось, что герою нельзя дать имя «Amazon» или «Безос» (Джефф Безос — основатель компании Amazon).