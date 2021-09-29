Якутск, 29 сентября, 2021, 08:41 — ИА Регнум. Лесные пожары в Якутии, которые в этом году уничтожили порядка 8 млн га природной территории, являются последствием глобального потепления. Об этом на Северном форуме в Якутске заявил глава республики Айсен Николаев, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 29 сентября в пресс-службе правительства региона.

ИА REGNUM Лесной пожар

Следите за развитием событий в трансляции: «Штормит, морозит, заливает: катаклизмы погоды в России и мире – все новости»

Читайте также: В Якутии чувствуют изменения климата: в Арктике стало теплее на 4 градуса

«Лесные пожары были вызваны жаркой погодой и небывалой засухой, которой не было здесь за всю историю метеонаблюдений. Сегодня нельзя исключить, что в будущем угроза подобных катаклизмов не будет повторяться или даже расти», — сказал Айсен Николаев.

Он подчеркнул, что этим летом лесные пожары стали для республики настоящим испытанием. Глава Якутии призвал руководителей северных территорий продолжать укреплять природный баланс и сохранять хрупкие северные экосистемы в условиях изменения климата. Айсен Николаев также отметил важность сохранения вечной мерзлоты.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии особенно ощущается глобальное потепление, заявил во время международного Северного форума в Якутске председатель Госсобрания республики Алексей Еремеев. По его словам, рост средней температуры на арктической территории республики достиг 4 градусов.