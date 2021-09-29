Уфа, 29 сентября, 2021, 08:32 — ИА Регнум. Музей энергии будущего «Нур Алем» и театр «Астана Опера» в Нур-Султане посетил глава Башкирии Радий Хабиров во время визита официальной делегации республики в Казахстан. Об этом 29 сентября сообщает пресс-служба главы региона.

(сс) Ninara Нур-Султан

Сообщается, что государственный театр оперы и балета «Астана Опера» был открыт в 2013 году. Он был построен с учётом лучших классических традиций мирового зодчества и является крупнейшим театром Центральной Азии.

Отмечается, что с 2013 года на его сцене выступает заслуженная артистка Башкирии, ведущая солистка оперы Альфия Каримова.

Технологический музей энергии будущего «Нур Алем» является уникальным зданием в форме сферы диаметром 80 метров и высотой 100 метров. Оно обеспечивается электричеством за счёт двух бесшумных ветровых генераторов и солнечных панелей, что делает это сооружение одним из наиболее экологически чистых в мире.

«Удивительно красивый город Нур-Султан. Очень интересный с точки зрения туристической привлекательности. Интересные градостроительные решения, которые мы обсудили на встрече с акимом Нур-Султана Алтаем Кульгиновым. С большим удовольствием работаем в этом городе», — приводит пресс-служба слова главы Башкирии Радия Хабирова.