Иркутск, 29 сентября, 2021, 08:29 — ИА Регнум. Иркутская область и Бурятия обнародовали возможности развития туристической инфраструктуры в Москве, на Road Show. Как сообщает 29 сентября пресс-служба правительства Приангарья, мероприятие, направленное на продвижение проектов макрорегиона «Байкал» и привлечение инвесторов, организовал Сбербанк.

Пресс-служба правительства Иркутской области Туристический потенциал Иркутской области и Бурятии представили в Москве

В нём приняли участие главы двух субъектов, первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин, крупнейшие игроки туристической отрасли и предприятия сферы городского развития.

Как отметил Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, роуд-шоу стало логическим продолжением совместных действий двух субъектов в сфере туризма. В феврале 2021 года Иркутская область и Бурятия подписали протокол о намерениях по развитию туризма на Байкале.

«Новым шагом к созданию качественного турпродукта должно стать формирование межрегионального бренда «Байкал». Каждый третий житель России мечтает побывать на Славном море. В этом году озеро смогли увидеть около миллиона человек.

Иркутская область входит в число лидеров Сибири и Дальнего Востока по количеству туристов, и мы заинтересованы в реализации на территории региона крупных инвестиционных проектов с целью создания необходимой инфраструктуры», — сказал губернатор.

В рамках роуд-шоу прошла презентация инвестиционных проектов по созданию санаторно-курортного центра, эко-поселка с апартаментами «Альпийская деревня», эко-отеля, отеля-шале, апартаментов в городе Байкальске. Часть проектов была посвящена Иркутску. Это создание современного пространства в центральной части столицы региона, музейно-туристического комплекса «Центр изучения человека», многофункциональной туристско-развлекательной зоны отдыха в районе Боковской протоки на берегу Ангары.

Кроме того, в презентацию вошли проекты «Городская коммерческая зона на территории архитектурно-этнографического музея «Тальцы», «Мальта — туристический археологический кластер», «Санаторий Таежный» и другие.

«Реализация этих инвестиционных проектов и решение задач по развитию туризма позволят увеличить турпоток до 3 млн человек к 2024 году. Ставку делаем на организованный туризм, с учетом существующей экологической повестки и баланса по развитию экономики и сохранению природы.

Сегодня мы видим картину возросшего спроса на отдых на Байкале и в других местах Иркутской области. Только в первом квартале 2021 года у нас в регионе побывало 480 тысяч туристов, что на 278 тысяч человек больше, чем в «докавидном» 2019-м.

При этом сейчас развивается внутренний туризм, что позволяет нам прогнозировать стабильный рост турпотока внутри страны, в том числе, благодаря государственным мерам поддержки — например, кешбэку за поездки по России», — подчеркнул губернатор.

В целом в Иркутской области можно развивать экологический, этнографический, активный, водный и круизный, деловой, гастрономический, лечебно-оздоровительный виды туризма.

Задачи по развитию туристической отрасли связаны с восстановлением турпотока после пандемии, увеличением продолжительности пребывания гостей в Иркутске и области, разгрузкой топовых направлений, продвижением бренда территории, развитием зимнего и межсезонного туризма, а также транспортной и туристической инфраструктуры.

Ключевой задачей роуд-шоу является привлечение инвесторов в реализацию туристических проектов в Иркутской области и Бурятии. Потенциальным инвесторам в сфере туризма была представлена информация о мерах государственной поддержки турпроектов при их реализации на территории региона.

Как сообщало ИА REGNUM, если в 2019 году, по оценочным данным, в Приангарье побывали более 1,7 млн туристов, то в рамках Стратегии социально-экономического развития региона поставлена цель увеличить туристско-экскурсионный поток в Иркутскую область на 80% — до 3,1 миллиона человек.

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