Москва, 29 сентября, 2021, 08:27 — ИА Регнум. Министерство природы России предложило рассчитывать экологический сбор по новой формуле в зависимости от экологичности продукции. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на проект методики расчета платежа.

Иван Шилов ИА REGNUM Свалка

Согласно документу, базовую ставку предлагается умножать на повышающий коэффициент от одного до пяти, он будет зависеть от экологичности продукции.

Базу фиксирует правительство, исходя из ежегодных затрат на сбор, транспортировку и утилизацию мусора. В эту сумму входят также основные затраты: покупка и содержание контейнеров, расходы на строительство заводов для переработки.

Отмечается, что повышающий коэффициент будет учитывать четыре фактора: насколько легко извлечь из отходов, сколько раз можно перерабатывать товар, а также потребность во вторичном сырье, которое изготавливают из этой фракции.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Минприроды РФ Александр Козлов заявил, что ряд компаний «с мировым именем», действующих на территории России, направляют недостоверные данные касательно утилизации товаров и упаковки, таким образом вводя в заблуждение власти страны.

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