Челябинск, 29 сентября, 2021, 08:27 — ИА Регнум. В Челябинской области оборот предприятий составил за январь — август 3 279 млрд рублей. Об этом сообщает областная Контрольно-счётная палата.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

По сравнению с таким же периодом 2020 года рост составил 719 млрд рублей или 28,1%. В основном выросли обрабатывающие производства (на 42%) и торговля (на 35%).

Лидерами по приросту оборота стали сферы культуры, досуга, спорта и развлечений, гостиниц и предприятий общепита. Небольшое снижение отмечено в сфере операций с недвижимостью.