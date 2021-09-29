Анадырь, 29 сентября, 2021, 08:30 — ИА Регнум. В Анадыре завершено расследование уголовного дела в отношении ранее судимой 24-летней местной жительницы, которую обвиняют в причинение смерти по неосторожности, умышленном причинении легкого вреда здоровью и краже, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 29 сентября в пресс-службе СУ СК РФ по Чукотскому автономному округу.

Pixabay.com Младенец

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В ходе следствия установлено, что 24 июля женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, заснула в квартире во время кормления малолетней дочери грудью, при этом своим телом она закрыла ребёнку рот и нос, от чего девочка задохнулась.

Позже во время ссоры с 35-летним сожителям, обвиняемая ножом нанесла ему один удар в область плеча, чем причинила ему колото-резаную рану.

27 июля фигурантка вновь будучи пьяной воспользовалась тем, что сожитель спит, похитила из кармана его брюк 15 тыс. рублей, а также лежавший рядом сотовый телефон, чем причинила потерпевшему материальный ущерб на сумму более 20 тыс. рублей, который для него является значительным.

Вину обвиняемая признала полностью, в содеянном раскаялась.

Уголовное дело направленно прокурору для утверждения обвинительного заключения и последующего направления в суд.

Как сообщало ИА REGNUM, в Закаменском районе Бурятии возбуждено уголовное дело факту убийства 45-летнего жителя.