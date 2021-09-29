Оренбург, 29 сентября, 2021, 08:26 — ИА Регнум. В Оренбурге увековечили память легендарного летчика-истребителя Михаила Девятаева. Памятник установлен в сквере возле школы № 39. В торжественной церемонии принял участие сын лётчика Александр Девятаев. В режиме онлайн он обратился к оренбуржцам с большого экрана, сообщил корреспонденту ИА REGNUM президент Оренбургского благотворительного фонда «Евразия» Игорь Храмов.

Оренбургский благотворительный фонд «Евразия» Памятник Михаилу Девятаеву в Оренбурге

Автором бронзового бюста стал Александр Сукманов. Он изваял в бронзе не Героя Советского Союза, каким мы знаем его по фотографиям последних десятилетий, а совсем юного курсанта оренбургского военного училища летчиков им. К.Е. Ворошилова.

«Возвращение» в город, давший ему путевку в небо, случилось в этом году так же стремительно, каким был сам герой», — сказал Игорь Храмов.

Напомним, уроженец села Торбеево из Мордовии Михаил Девятаев окончил Оренбургское авиационное училище в 1940 году. В ранг человека-легенды его возвел невероятный по дерзости побег из немецкого концлагеря 8 февраля 1945 года, когда Михаил Девятаев с группой военнопленных угнал фашистский бомбардировщик.

В Оренбурге в рамках благотворительного спектакля было решено собранные деньги потратить на обустройство какого-либо значимого общественного пространства. Неожиданно предложенная Оренбургским благотворительным фондом «Евразия» идея увековечить легендарного летчика — выпускника оренбургского училища пришлась по душе всем участникам проекта.

Архитектор Петр Кантаев и администрация города привели в порядок заброшенный сквер у школы №39 по Парковому проспекту. По словам Игоря Храмова, сама школа под влиянием героического соседства словно обрела второе дыхание, а с ним и право носить имя Героя Советского Союза М.П. Девятаева.