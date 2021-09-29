Джакарта, 29 сентября, 2021, 08:26 — ИА Регнум. Полиция Индонезии назвала имена трех подозреваемых, связанных с пожаром, произошедшим в тюрьме Тангеранга, сообщает CNN Indonesia.

ru.torange.biz В тюрьме

Три новых подозреваемых были определены после расследования. Один из них — заключенный.

Подозреваемым были предъявлены обвинения по статье 188 Уголовного кодекса в совокупности со статьей 55 Уголовного кодекса. Подозреваемым грозит пять лет лишения свободы.

Напомним, в результате пожара в тюрьме Тангеранга погибли 48 человек.