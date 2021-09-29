Сантьяго, 29 сентября, 2021, 08:23 — ИА Регнум. Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 4,4 возле берегов Чили. Об этом 29 сентября сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

MonicaSP54 Землетрясение в море

Уточняется, что эпицентр подземных толчков находился на расстоянии 337 км от города Антофагаста, очаг землетрясения располагался на глубине 111 км.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что землетрясение магнитудой 4,5 было зарегистрировано сейсмологами на Камчатке.