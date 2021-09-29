Петропавловск-Камчатский, 29 сентября, 2021, 08:20 — ИА Регнум. На Камчатке транспортная прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении капитана буксира «Сибиряк», которого обвиняют в гибели двух членов экипажа из-за нарушения правил безопасности, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 29 сентября в Дальневосточной транспортной прокуратуре.

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Буксир «Сибиряк» с баржей в июле 2019 года вышел из Петропавловска-Камчатского в портпункт Усть-Хайрюзово Тигильского района. В устье реки Хайрюзово баржа начала садиться на мель.

«Капитан принял решение изменить способ буксировки. При этом он, в нарушение правил безопасности при ведении буксировочных работ и требований охраны труда, не запретил двум членам экипажа находиться на палубе в районе действия буксирного каната, являющегося опасной зоной, а также допустил использование несертифицированной и непроверенной короткой буксирной линии», — уточнили в ведомстве.

Из-за сильного натяжение произошёл обрыв каната, он ударил старшего помощника капитана и матроса, которые скончались на месте.

Как сообщало ИА REGNUM, обстоятельства гибели рабочего на производстве устанавливают в Башкирии.