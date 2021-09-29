Якутск, 29 сентября, 2021, 08:23 — ИА Регнум. В Амгинском районе Якутии принято решение закрыть школы из-за COVID-19. Обучение детей продолжат в дистанционном формате. Соответствующее распоряжение сделано оперативным штабом района, сообщает 29 сентября корреспондент ИА REGNUM.

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На карантин до 11 октября закрыты семь школы. Цель этой меры — не допустить дальнейшее распространение коронавирусной инфекции. Очные занятия разрешены только для спортсменов. День учителя в районе также будут праздновать в онлайн-формате.

Как сообщало ИА REGNUM, ситуация по распространения коронавируса в Якутии остаётся напряжённой. Ранее на дистанционное обучение были отправлены все школьники Якутска.