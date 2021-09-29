Южно-Сахалинск, 29 сентября, 2021, 08:18 — ИА Регнум. В России требуется сформировать безопасную среду для оборота достоверной информации в интернете, заявил 29 сентября секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на совещании в Южно-Сахалинске.

Secretary of Defense Николай Патрушев

Выступая на совещании по вопросам обеспечения национальной безопасности в Дальневосточном федеральном округе, он отметил, что распространение в сети националистической идеологии и разжигание национальной розни представляют серьезную угрозу для молодого поколения. Преодолеть этот вызов, по словам Патрушева, позволит профилактика распространения вредоносной информации и развитие безопасной среды для оборота достоверной информации.

«Для этого следует активизировать создание российской устойчивой и безопасной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры высокоскоростной передачи данных, развивать сеть отечественного телерадиовещания», — сказал секретарь Совбеза России.

В ходе совещания Николай Патрушев сообщил также, что в России в период проведения выборной кампании в Государственную думу (17−19 сентября) зафиксировали более 900 кибератак на системы электронного голосования.