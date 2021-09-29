Москва, 29 сентября, 2021, 08:18 — ИА Регнум. «Пушку», предназначенную для борьбы с природными пожарами, запатентовал «Московский институт теплотехники», являющийся разработчиком и производителем межконтинентальных баллистических ракет «Тополь-М» и баллистических ракет подводных лодок «Булава». Это 29 сентября следует из документов, обнародованных в базе данных Роспатента.

tpsdave Лесной пожар

«Изобретение относится к области пенного пожаротушения и предназначено для предотвращения и тушения крупногабаритных пожаров в труднодоступных местностях, создания заградительных полос для ликвидации лесных верховых и низовых пожаров», — говорится в пояснении к патенту.

При этом новое в процессе тушения лесных пожаров при этом способе состоит в том, что специальный состав для образования пены помещен в водный раствор, благодаря чему пена формируется не сразу и со временем активируется. С учётом того, что дальность полета у пены ниже, нежели у струи жидкого раствора, по мнению авторов изобретения, их способ тушения пожаров является более «дальнобойным» и позволяет бороться с возгораниями на большем расстоянии.

Также в новом устройстве реализован принцип, использованный Московским институтом теплотехники для производства ракет на твердом топливе, при котором твердотопливные элементы поджигаются и продукты их горения вытесняют водный раствора из бака, то есть «стреляют» им в нужном направлении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в лесах Приамурья установят 49 видеокамер. Предполагается, что эта мера даст возможность оперативно реагировать на возгорания.