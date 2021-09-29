Москва, 29 сентября, 2021, 08:16 — ИА Регнум. По итогам торгов 28 сентября баррель нефти марки Brent подешевел на 1,54% до $78,16. Нефтяной рынок оказался под давлением по ряду причин, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

Иван Шилов ИА REGNUM Добыча нефти

Давление на черное золото произошла из-за укрепления доллара, падения мировых фондовых индексов и увеличения запасов нефти по данным американского института нефти (API).

Нефть марки Brent упала от трехлетнего максимума $80,70 за баррель. Фондовые рынки ослабли на фоне предупреждения о том, что дефолт США из-за неспособности повысить потолок госдолга будет иметь катастрофические последствия.

Джером Пауэлл и Джанет Йеллен оба заявили Конгрессу, что дефолт США из-за неспособности поднять потолок долга будет иметь катастрофические последствия. Йеллен поставила всех в известность, что у Казначейства деньги закончатся 18 октября.

Согласно последним данным API, за минувшую неделю запасы нефти увеличились на 4,127 млн баррелей (ожидалось — 1,7 млн), запасы бензина — на 3,555 млн баррелей, запасы дистиллятов — 2,483 млн баррелей. 29 сентября выйдет отчет минэнерго США.

Сегодня, 29 сентября, на торгах в Азии нефть торгуется в минусе. Техническая картина по нефти изменилась после вчерашнего снижения.

Покупателям нужно поднять курс до $79,90, чтобы нивелировать медвежьи сигналы, которые появились у трейдеров, использующих технический анализ для внутридневной торговли. Если не получится защитить уровень $77,50, придется отступать к $76.

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