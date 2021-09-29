Вашингтон, 29 сентября, 2021, 08:13 — ИА Регнум. Власти Соединённых Штатов внимательно изучают данные об испытаниях КНДР новой гиперзвуковой ракеты «Хвасон-8», сообщили в Госдепе США.

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«Мы в курсе этих сообщений. Мы работаем над тем, чтобы подтвердить, какого конкретно рода был недавний пуск», — сообщили в Госдепе.

В ведомстве подчеркнули, что Вашингтон «серьёзно относятся» к сообщениям о любых новых возможностях в сфере вооружений.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 сентября КНДР совершила пуск своей ракеты в сторону Японского моря. Постоянный представитель Северной Кореи при ООН Ким Сон заявил, что Пхеньян никогда не поставит под угрозу безопасность США, Южной Кореи, Японии и других соседних стран.

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