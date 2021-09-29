Казань, 29 сентября, 2021, 08:12 — ИА Регнум. В Татарии зарегистрировали три новых случая смерти от коронавирусной инфекции. За время пандемии в республике от COVID-19 скончались по состоянию на 29 сентября 739 человек, сообщает республиканский оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Очередными жертвами заболевания стали один мужчина и две женщины в возрасте от 72 до 80 лет. Причины смерти установили в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован.

ИА REGNUM напоминает, в городе Набережные Челны в целях противодействия распространению коронавирусной инфекции отменили все массовые мероприятия.

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