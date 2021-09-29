Токио, 29 сентября, 2021, 08:12 — ИА Регнум. Подразделение компании Toyota — Gazoo Racing представило пикап Toyota GR DKR Hilux T1, созданный для ралли «Дакар». Об этом сообщает пресс-служба компании.

Toyota Toyota GR DKR Hilux T1

Toyota GR DKR Hilux T1 был разработан на основе проверенного в гонках пикапа Hilux, который был впервые представлен в 2018 году и выиграл гонку в 2019 году.

Модель получила бензиновый шестицилиндровый мотор объёмом 3,5 л, которым оснащается новый Land Cruiser 300.

Hilux, подготовленный для «Дакара» 2022 года, отличается увеличенным ходом подвески с 280 до 350 мм. Модель оснастили 37-дюймовыми колесными дисками.

Главным пилотом автомобиля будет Нассер Аль-Аттия, который был победителем в ралли «Дакар» в 2011, 2015 и 2019 году.

Напомним, ралли «Дакар» пройдет в Саудовской Аравии в первых числах января 2022 года.

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