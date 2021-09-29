Вашингтон, 29 сентября, 2021, 08:10 — ИА Регнум. Многопользовательская игра New World не позволяет создавать персонажей с определёнными именами. Об этом 29 сентября сообщает портал PC Gamer.

Скриншот с YouTube New World

Автор статьи выяснил, что геймеры не могут дать персонажу имя Amazon (название материнской компании разработчика) или «Безос» (основатель компании Amazon — Джефф Безос). Под запретом также различные вариации этих слов, например JeffB, Bez0s, Be Zos и т.п. Журналист отметил, что имена не были заняты другими игроками, поскольку в этом случае New World выдаёт иное сообщение об ошибке.

Напомним, полноценный релиз New World состоялся 8 сентября 2021 года. В основу игры лёг «движок» Amazon Lumberyard, реализацией проекта занимаются компании Amazon Games и Amazon Games Orange County. Ранее ИА REGNUM сообщило, что в день релиза New World заняла пятое место в рейтинге сервиса Steam.