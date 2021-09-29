Уфа, 29 сентября, 2021, 08:11 — ИА Регнум. Прямой авиарейс Уфа — Нур-Султан намерены открыть в Башкирии. Об этом 29 сентября сообщил глава республики Радий Хабиров после переговоров с руководством Казахстана.

Самолет

Хабиров отметил, что в Казахстан прибыла большая делегация из Башкирии, в которую вошли не только руководство республики, но и руководители крупных предприятий.

«По сути, мы налаживаем инфраструктуру будущего сотрудничества, которое начинается даже с простого общения», — приводит пресс-служба администрации главы региона слова Хабирова, который отметил, что у него был интересный разговор с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым о перспективах партнёрства России и Казахстана и о развитии сотрудничества с Башкирией.

Глава республики отметил, что планируется открыть прямой рейс Уфа — Нур-Султан.

«Как только снимут ограничения, связанные с пандемией коронавируса, мы тут же установим авиасообщение», — сообщил он, отметив, что в Башкирии есть авиакомпании-партнёры, которые готовы этим заняться.

Он выразил уверенность в том, что это будет способствовать расширению взаимодействия между Казахстаном и Башкирией.

«Даже с точки зрения туризма. Думаю, что жителям Башкирии будет интересно посмотреть на Нур-Султан. Это уникальный, красивый город, который вырос и продолжает расти практически в чистом поле», — сообщил Хабиров.

Глава региона отметил, что в целях интеграции планируется подписать дорожную карту действий, которые будут направлены на увеличение товарооборота между Башкирией и Казахстаном.

«Есть конкретные планы по взаимодействию на пользу для экономики республики и наших жителей. Встречают нас здесь как родных — всё-таки у нас общая история, общие традиции. Работать нам очень комфортно. Здесь слаженная команда. Уверен, что мы закладываем серьезную основу для дальнейшего взаимодействия», — сообщил Хабиров.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что представительство Конгресс-бюро Башкирии откроют в Казахстане.