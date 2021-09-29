Вашингтон, 29 сентября, 2021, 08:09 — ИА Регнум. Миссию к самой отдалённой планете Солнечной системы — Нептуну планирует запустить в 2031 году NASA. Об этом сказано в опубликованном космическим ведомством 28 сентября документе.

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Старт исследовательского аппарата миссии Neptune Odyssey запланирован на 2031 году. Предполагается, что аппарат стартует с помощью ракеты-носителя Space Launch System, либо Falcon Heavy, принадлежащим компании SpaceX Илона Маска. По расчётам специалистов, аппарат приблизится к Нептуну через 12 лет после старта, в 2043 году.

Полёт к восьмой и самой дальней планете от Солнца обойдётся в $3,4 млрд. До этого к Нептуну приближался лишь действующий американский исследовательский зонд Voyager-2. Он подошёл к орбите Нептуна в 1989 году.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в США успешно запущена ракета Atlas V со спутником дистанционного зондирования Земли из серии Landsat.