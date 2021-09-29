Оренбург, 29 сентября, 2021, 08:11 — ИА Регнум. Политтехнолог Кирилл Шкилёв считает, что авторы законопроекта о реформе системы публичной власти игнорируют реальность, а инициативы уже уходящих парламентариев можно записать в раздел «разное». Такое мнение эксперт выразил в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Подписание законопроекта

«Новые поправки, внесённые ещё пока легитимными законодателями, уводят нас в 2020 год, минуя 2021. В тот год, когда всенародно мы приняли поправки к конституции. И эти предложения уходящих парламентариев вроде как логичны — необходимо достроить вертикаль, особенно законодательную. Однако они совершенно игнорируют нынешнюю реальность, в которой народ показал удивительную протестность во многих регионах, поддержав не то, чтобы КПРФ, а не поддержав «Единую Россию». С этим нам всем придётся жить и что-то делать, а законодательные инициативы уходящих законодателей мы можем записать в раздел «разное», — сказал Шкилёв.

Напомним, законопроект предполагает неограниченное количество сроков губернаторства для одного и того же человека и запрет на словосочетание «президент субъекта РФ», вместо этого предложена формулировка «глава региона».

Также в проекте говорится о том, что все региональные депутаты замещают госдолжности субъекта РФ — независимо от того, работают они на постоянной основе или без отрыва от основной деятельности. По аналогии с депутатами Государственной думы и муниципальными депутатами предлагается механизм ответственности для региональных депутатов в виде предупреждения, освобождения от должности в Заксобраниях.