Гуаякиль, Эквадор, 29 сентября, 2021, 08:00 — ИА Регнум. В Эквадоре число погибших в результате перестрелки в тюрьме города Гуаякиль достигло 29 человек. Об этом генпрокуратура республики 28 сентября сообщает на своей странице в социальной сети Twitter.

Убийство

Генпрокуратура Эквадора «Генеральная прокуратура начала расследование гибели 29 заключённых во время столкновений сегодня днем в тюрьме Литораль в Гуаякиле».

Прокуратура также подтвердила число раненных в столкновениях — 42 заключённых.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в результате перестрелки конфликтующих банд в тюрьме, находящейся в городе Гуаякиль на западе Эквадора, погибли не менее 24 заключённых, 42 человека получили ранения. Власти заявили, что порядок в тюрьме уже восстановлен.