Благовещенск, 29 сентября, 2021, 08:06 — ИА Регнум. В Амурской области на первом заседании Заксобрания нового созыва было принято решение выделить из регионального бюджета 12 млн рублей на возмещение ущерба в хозяйствах, где были убиты животные из-за африканской чумы свиней. Выплаты полагаются как владельцам крупных ферм, так и тем, кто держал скот для себя, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 29 сентября в пресс-службе Заксобрания региона.

Свиньи

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«В этом году вирус АЧС был зафиксирован в пяти районах Приамурья, отчуждено около 3 тысяч голов свиней. По сравнению с 2019 годом масштабы бедствия, конечно, меньше. Мы понимаем, что для жителей потеря даже одной головы — это настоящая проблема. Поэтому власти готовы помогать. В бюджете средства предусмотрим, и пострадавшие семьи, как оформят документы, начнут получать помощь», — пообещала председатель комитета по вопросам бюджетной, налоговой и социальной политики Валентина Калита.

Она напомнила, что в 2020 году из-за чумы свиней было ликвидировано более 7 тысяч животных, компенсации их владельцам из бюджета составили 60 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, африканская чума свиней обнаружена в девяти населённых пунктах Амурской области. Всего зафиксировано 23 случая, только один из них — в дикой природе.