Москва, 29 сентября, 2021, 07:56 — ИА Регнум. Примерно две трети жителей России (67%) считают, что могут не только понимать шутки, но и шутить. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведённого компанией «АМИК» к Всемирному дню улыбки.

Улыбка

«95% россиян считают себя обладателями чувства юмора, при этом только 67% из них уверены, что умеют не только считывать шутки, но и шутить», — говорится в результатах проведённого исследования.

Его авторы выяснили также, что уверенными мастерами «шуток-самосмеек» (по принципу «сам пошутил, сам посмеялся») считают себя 15% респондентов, а 13% оценили собственное умение смешно шутить на «удовлетворительно», ещё 2% признались, что «напрочь лишены чувства юмора».

Всемирный день улыбки отмечается 1 октября.

Опрос проводился в онлайн-формате с 1 по 20 сентября. В нём приняли участие 2305 респондентов из 78 регионов России.